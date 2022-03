Chernobyl è senza elettricità, aumenta il rischio di radioattività. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba che ha recentemente pubblicato un tweet sui social.

“I generatori diesel di riserva hanno una capacità di 48 ore per alimentare la centrale nucleare di Chernobyl – ha scritto – successivamente, i sistemi di raffreddamento dell’impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito si fermeranno, rendendo imminenti le perdite di radiazioni. La barbara guerra di Putin mette in pericolo l’intera Europa. Bisogna fermarlo immediatamente” – ha concluso.

La notizia arriva qualche ora dopo l’allarme lanciato dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica che già in mattinata aveva dichiarato che non c’erano più dati di monitoraggio da parte del sito. “La trasmissione a distanza dei dati dei sistemi di controllo dei sistemi di sicurezza installati nella centrale è stata tagliata” – hanno scritto in un comunicato. A poco sono servite le rassicurazioni da Mosca da parte del portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, la quale aveva affermato come la Russia avesse “il controllo della situazione”.

Foto Wikipedia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.