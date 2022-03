Finalmente apre il parco Rossani. La data è stata già fissata: il 20 marzo. E per l’occasione l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli, lancia un appello su Facebook: “Inauguriamo il parco Rossani e vogliamo farlo con tanta gente e per tutto il giorno. E vogliamo farlo anche con le realtà sportive del territorio – scrive – Sarebbe bello se la fossa da skate fosse piena di ragazzi e ragazze che si divertono con le rampe, sarebbe bello se si organizzasse un torneo di minibasket oppure se qualche gruppo di fitness decidesse di venire a fare i propri allenamenti all’interno del parco Rossani quel giorno. Fatevi avanti e facciamo diventare quel giorno una bellissima festa sportiva di tutta la città”.

Il progetto da 1.700.000 euro, ideato dall’architetto Massimiliano Fuksas, ha trasformato una porzione dell’ex caserma Rossani ormai in abbandono, in un parco urbano con strutture sportive dilettantistiche e aree per i più piccoli. L’area si estende per 30.000 mq, compresa tra le vie De Bellis, Petroni e Benedetto Croce e delimitata a sud dal blocco di tre edifici in corrispondenza della stazione centrale.

