Per la seconda estate consecutiva a Bari potrebbero tornare i parklet, le pedane rimovibili sui cui si possono posizionare tavolini e sedie all’esterno dei locali per garantire il distanziamento dei clienti, soprattutto di sera.

L’amministrazione comunale, sacrificando alcuni posti auto e per scooter, va verso la riconferma dell’iniziativa (per un periodo limitato) a sostegno dei ristoratori terminata il 15 settembre 2021. “La sperimentazione dell’anno scorso è andata bene – spiega il sindaco Antonio Decaro –. Quindi non dovrebbero esserci problemi a ripeterla, come avevamo detto ai commercianti”.

Non sono mancate le perplessità in merito ai costi, nel pieno del caro carburante e di molte materie prime. Una di queste pedane ha un costo minimo di 2mila euro, una spesa esagerata secondo alcuni esercenti. Altri potrebbero riutilizzare le strutture già impiegate.

Secondo il bando dello scorso anno, l’occupazione è consentita nelle fasce di sosta libera, sosta cicli e motocicli, sosta a pagamento, aree carico e scarico merci. In caso di richiesta di occupazione su aree di sosta riservate a persone diversamente abili, la stessa era consentita solo qualora sia possibile individuare nelle immediate vicinanze analoghe aree da destinare alla sosta di persone diversamente abili. Nelle zone di rilevanza urbanistica si sacrifica un posto auto, due nelle zone non di rilevanza urbanistica.

