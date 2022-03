Il 29 maggio torna a Bari la Deejay Ten. Dopo due anni di stop a causa del Covid, torna in città l’evento promosso da Linus in tutta Italia. “Finalmente – spiega l’assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli – dopo due anni di stop a causa del covid, torna a Bari la corsa più partecipata di sempre, che per tanti anni, dal 2015, ci ha fatto correre ma soprattutto divertire e stare insieme. Una festa dello sport e dell’intera città”.