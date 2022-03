Dai 20 ai 50 euro contraffatti. Venduti a mazzette fino a 5000 euro. Con un tariffario ben preciso. Ci siamo imbattuti in un canale su Telegram dove sembra quasi naturale vendere soldi contraffatti. C’è persino un tariffario: 190 euro per 1500 falsi, 290 per 2400 falsi, 390 per 3500 e 590 per 5000. Con l’aggiunta “Sono di qualità AA+”.

Le banconote – precisa il venditore – non passano però il controllo dello safescan. “Gli unici che passano quel controllo – scrive ironicamente – sono quelli della busta paga a fine mese”.

Il problema riguarda non tanto le 50 euro, ma i tagli più piccoli (sui quali i controlli sono ridotti): banconote che entrano in circolazione sul mercato truffando tantissimi commercianti e cittadini.

