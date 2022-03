Dopo l’affare saltato a Otranto, Flavio Briatore ci riprova in Puglia. E questa volta vuole aprire il Twiga, lido extralusso, a Savelletri, in contrada Pettolecchia. L’obiettivo è quello di aprire la struttura entro la prossima estate. Pare che nell’operazione sia stato coinvolto anche il consigliere regionale Tato Greco. A suo nome la concessione demaniale approvata dal Comune di Fasano e in scadenza il 31 dicembre 2023. Partita la corsa contro il tempo per aprire lo stabilimento extralusso in Puglia.

