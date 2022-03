Tragico incidente stradale ieri sulla ex SS16 che collega Fasano ad Ostuni. Una Fiat 500, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada andandosi a schiantare contro un albero. Il conducente dell’auto, il 30enne Alessandro Vitale, è deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fasano e di Ostuni e i Vigili del Fuoco di Ostuni. La strada è rimasta chiusa per ore.(foto Vivilastrada)

