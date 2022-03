Via a toppe e a buche. Il Comune di Bari ha in programma il rifacimento dell’asfalto di un lungo tratto del lungomare di Bari. Il primo passo è la sistemazione delle basole propedeutiche alla stesura dell’asfalto previsto per la prossima settimana. L’obiettivo è sistemare tutto il lungomare che va da ponte Garibaldi al teatro Margherita.

Il progetto prevede un intervento anche sull’asfalto di corso Vittorio Emanuele, l’anello che ruota attorno a piazza Garibaldi e il tratto laterale di piazza Massari. L’intervento sarà lampo: entro fine marzo i lavori saranno completati. L’idea è anche quella eseguire i lavori nelle ore notturne per limitare il più possibile i disagi in città.

Intanto i tecnici sono al lavoro per valutare la realizzazione della pista ciclabile light. Al vaglio le possibilità previste dal codice della strada in base alle misure disponibili.

