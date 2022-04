Bufere giudiziarie con arresti eccellenti nella politica, tra cui anche il sindaco di Polignano. Allerta in Puglia per l’epatite acuta nei bambini. Forte scossa di terremoto in Bosnia, avvertita anche in Puglia: ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 17 aprile. La sua mamma è scappata dalla guerra, nasce a Bisceglie la piccola Jlisa

Lunedì 18 aprile. Il rapporto sui redditi in città: ecco i quartieri “più ricchi”

Martedì 19 aprile. Ecco come i clan si sono estesi da Bari alla provincia

Mercoledì 20 aprile. Maxi blitz, 57 arresti. Ai domiciliari anche l’ex consigliere Finocchio

Giovedì 21 aprile. Bufera a Polignano, arrestati sindaco e vicesindaco

Venerdì 22 aprile. Forte scossa di terremoto in Bosnia, avvertita anche in Puglia

Sabato 23 aprile. Epatite acuta nei bambini, allerta anche in Puglia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.