“È stato bello finalmente tornare a stare tutti insieme oggi”. Così il sindaco Antonio Decaro ha dato una arrivederci al prossimo anno per il Primo maggio barese. La festa organizzata al parco Due Giugno ha registrato il tutto esaurito soprattutto in occasione del concerto dei Planet Funk. Ad un certo punto è stato necessario chiudere gli accessi a causa della forte affluenza e molti sono rimasti all’esterno ad ascoltare il concerto.

Tanti i commenti positivi per la festa organizzata, ma non sono mancate le critiche soprattutto sulla presenza di così tanta gente senza mascherina (non obbligatoria).

