I festeggiamenti per San Nicola, che tornano dopo due anni di stop. Appalti truccati nel Sud Barese per il servizio di raccolta rifiuti. L’aggressione nel parco Rossani e la preoccupazione di Decaro per la mancata partecipazione al bando dei locali a San Girolamo a Bari: ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 1 maggio. Grande festa a Parco Due Giugno per il Primo maggio

Lunedì 2 maggio. Presentata l’edizione del corteo storico di San Nicola

Martedì 3 maggio. Violenta aggressione nel parco Rossani: arrestato 19enne

Mercoledì 4 maggio. L’allarme di Decaro sulla mancata partecipazione al bando dei locali per San Girolamo

Giovedì 5 maggio. La disavventura di Giuseppe, attaccato da uno squalo a Castellaneta

Venerdì 6 maggio. Appalti truccati per il servizio di raccolta rifiuti: otto indagati

Sabato 7 maggio. Torna dopo due anni il corteo storico: migliaia in centro

