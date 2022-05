Sono in corso i lavori di montaggio dei due chioschi sul lungomare San Girolamo, a nord e a sud della piastra sul mare. Sono stati affidati tramite bando dal Comune. Saranno dei punti ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande. Saranno montati anche servizi igienici.

Sì attende nelle prossime ore anche la pubblicazione del nuovo bando per l’affidamento dei locali sul mare, andato deserto in precedenza. Era stato lo stesso sindaco Antonio Decaro nei giorni scorsi a lanciare l’allarme su presunte pressioni dietro la mancata partecipazione al bando per i locali.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.