La festa di San Nicola con lo spettacolo delle Frecce Tricolori; bufera a Foggia per il concorso della Regione; bandiere blu e tre new entry in Puglia: di seguito le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 8 maggio. E’ il giorno di San Nicola e delle Frecce Tricolori

Lunedì 9 maggio. Bufera a Foggia per il concorso della Regione

Martedì 10 maggio. Bandiere Blu, tre new entry in Puglia

Mercoledì 11 maggio. Morso da un cinghiale, operato 14enne al Policlinico di Bari

Giovedì 12 maggio. Il degrado nel rione Libertà

Venerdì 13 maggio. Uccisero Lorusso a San Girolamo, ergastolo al capo clan e al suo braccio destro

Sabato 14 maggio. Cercano di superare la fila al McDonalds e picchiano un ragazzo

