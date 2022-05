Un incidente sulla tangenziale di Bari, in direzione nord, all’altezza di Poggiofranco sta mandando in tilt il traffico. Ci sono chilometri di coda e si cammina a passo d’uomo. Bloccata dal traffico anche l’uscita a Japigia verso la città. Rallentamenti anche verso Palese. Purtroppo non è la prima volta che si verificano lunghe code sulla tangenziale a causa di incidenti. I disagi sono ormai all’ordine del giorno.

