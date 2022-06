Un pugliese tra i casi del vaiolo delle scimmie. Prezzi record per le case vacanze. Giù il rudere sul lungomare di Palese. Arrivano le prime iscrizioni con il doppio cognome per i neonati in Puglia: ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 29 maggio. Case vacanze in Puglia: prezzi da record

Lunedì 30 maggio. Giù l’ex Ancora di Palese. Al via i lavori di demolizione

Martedì 31 maggio. Al via la ricerca di personale a Torre Guaceto: “Motivato”

Mercoledì 1 giugno. Bufera a Pane e pomodoro per il food truck che non rispetta i criteri previsti dal bando

Giovedì 2 giugno. Entro l’estate pedonalizzazione light in via Manzoni

Venerdì 3 giugno. Vaiolo delle scimmie, c’è anche un caso pugliese

Sabato 4 giugno. Dopo il Salento prima iscrizione con il doppio cognome anche a Bari

