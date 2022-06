Riconfermata Lucilla Parisi alla guida del piccolo comune del Foggiano, Roseto Valfortore. E’ in corso lo spoglio degli scrutini dopo il turno unico di elezioni di ieri: sono 50 i comuni al voto e lo spoglio sta procedendo molto a rilento. Il primo sindaco eletto è Lucilla Parisi, riconfermata alla guida del comune foggiano. Ha vinto con il 70 per cento delle preferenze. Bassa la percentuale di votanti: su 2.158 elettori si sono presentati alle urne solo in 596 pari al 27 per cento. (foto facebook)

