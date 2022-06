Michelagelo De Chirico è il nuovo sindaco di Terlizzi. Ha vinto sui suoi avversari superando il 70 per cento dei consensi. “Vi aspettiamo questa sera alle ore 20.30 in Piazza Cavour per il comizio di ringraziamento – scrive sui social – Da stasera inizia un percorso da fare uniti, determinati, in cui coinvolgere la città tutta”. A Sammichele eletto sindaco Lorenzo Netti della lista civica Sammichele per tutti con il 78 per cento delle preferenze. A Cassano eletto Davide del Re. “Collaboreremo per il bene di Cassano”, scrive il neo sindaco in risposta a Raffaella Casamassima, che ha corso contro di lui e che si è complimentata via social della vittoria di Del Re.

Per quanto riguarda le altre province: eletti i sindaci di Roseto Valfortore ( Lucilla Parisi ), di Rodi Garganico (Carmine D’Anelli), di Motta Montercorvino (Domenico Iavangnilio), di Rignano Garganico (Luigi Di Fiore). A Orsara di Puglia Carmine Gerardo Mario Simonelli. A San Cassiano, piccolo comune del Leccese, Oronzo Lazzari che però correva da solo. Così come Johnny Toma a Matino. A San Michele Salentino nel Brindisino eletto Giovanni Allegrini. (notizia in aggiornamento)