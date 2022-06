Elena Del Pozzo è morta: trovato il corpo della bambina rapita ieri. La madre aveva raccontato che la piccola Elena di 5 anni era stata rapita ieri mentre era in auto a Piano di Tremestieri Etneo. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori. Nessun altro dato è al momento reso noto. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

Ai militari dell’Arma della tenenza di Mascalucia, paese dove vive, la donna aveva raccontato, disperata in lacrime, che stava rientrando a casa, dopo avere preso la figlia all’asilo, quando tre persone incappucciate e una armata di pistola hanno aperto la portiera della sua vettura prelevando e portando via Elena. Una ricostruzione che è stata più volte analizzata dagli investigatori per trovare elementi utili alle indagini. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo anche nella casa della bambina.

