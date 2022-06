I risultati della prima tornata di elezioni in Puglia. Polemiche sui furti sulle spiagge. La ricerca in Puglia è di eccellenza. La tragedia in Salento dove un padre muore annegato dopo aver salvato le due figlie: ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 12 giugno. Ricerca di eccellenza in Puglia

Lunedì 13 giugno. Elezioni in Puglia. I sindaci eletti al primo turno

Martedì 14 giugno. I comuni pugliesi al ballottaggio

Mercoledì 15 giugno. Indagine su concorsi Adisu, indagato dg

Giovedì 16 giugno. Furti a Polignano. La denuncia

Venerdì 17 giugno. Morde autista e poi si denuda. Panico in piazza Moro

Sabato 18 giugno. Muore annegato dopo aver salvato le due figlie

