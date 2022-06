Femminicidio a Novoli questa notte. Donatella Miccoli, 38 anni, è stata uccisa a coltellate, nella sua casa di Novoli, nel Salento. Madre, di due bambine, è deceduta sul posto, nell’abitazione di via Veglie.

I carabinieri stanno cercando il marito della donna. L’uomo non era in casa al momento dell’intervento delle forze dell’ordine: il marito è al momento ricercato . In azione anche un elicottero.

Il nome del marito in fuga è Matteo Verdesca. Ieri sera Donatella, suo marito e i loro figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Secondo prime testimonianze, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.