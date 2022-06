Waffle e dolci a forma di pene o di vagina, cupcake e torte con decorazioni decisamente maliziose e che lasciano poco (o niente) spazio alla fantasia: queste le offerte di Mr. Dick, pasticceria artigianale pronta a sbarcare a Bari, con l’ambizione di diventare uno spazio cittadino dedicato al sesso e al cibo.

L’idea di aprire una pasticceria ‘sexy’ nel centro di Bari, precisamente in corso Vittorio Emanuele, è di tre giovani imprenditori baresi.

L’ambizione è quella di diventare un luogo in cui parlare liberamente di sessualità per sdoganarne i tabù. A Milano la pasticceria ha già riscosso successo, tanto che all’apertura di sabato 29 gennaio c’è chi ha atteso ore per gustare il proprio waffle dalla forma inequivocabile.

