Considerato l’arrivo, improvviso, di temperature più elevate della norma nella città di Bari, Amiu Puglia ha deciso di anticipare di una settimana il servizio straordinario di lavaggio delle strade previsto, per contratto, dal 1° luglio.

Il servizio si svolgerà ogni mattina, dalle 5 alle 8, grazie all’utilizzo di due autobotti innaffiatrici, che utilizzeranno un prodotto additivo igienizzante deodorante (utile anche contro il fenomeno delle polveri sottili) e che seguiranno un preciso calendario ciclico e settimanale, che coinvolgerà sei giorni su sette le principali arterie di traffico dell’intero territorio cittadino suddivise in sei itinerari differenti. Il servizio straordinario estivo di lavaggio strade non sostituirà, ma rafforzerà quello di Bari Pulita, garantito anch’esso ciclicamente in tutta la città da dieci spazzatrici dotate di lancia inaffiatrice, da due lavanti e dal mezzo lavasciuga dedicato alla città vecchia.

Di seguito il calendario completo del servizio straordinario estivo.

1° ITINERARIO (Lunedì)

Via Dante – corso Cavour – corso Vittorio Emanuele II – piazza Garibaldi – via Crispi

v.le Europa (da Giudici di Pace a via Cacudi) – viale Regioni – via Veneto – viale Lazio

2° ITINERARIO (Martedì)

Via Piccinni – via Quintino Sella – via De Rossi – lungomare di Crollalanza – lungomare Perotti – lungomare Augusto – lungomare De Tullio – piazza Isabella d’Aragona – piazza Massari Lungomare Starita – viale Adriatico – via Giordano via Van Westerouth

3° ITINERARIO (Mercoledì)

Viale Kennedy – viale Einaudi l.re Massaro – Noviello – C. Colombo – via Napoli – via Nazionale

4° ITINERARIO (Giovedì)

Viale Giovanni 23° – viale Sturzo – viale Di Vittorio – viale Costituente – viale Resistenza – largo 2 giugno Via Brigata Regina – via Brigata Bari – viale Pasteur – via Martiri d’Avola – via Colletta

5° ITINERARIO (Venerdì)

Via Capruzzi – viale Ennio – piazza Giulio Cesare – viale Salandra – via Giulio Petroni (da Capruzzi a Giovanni 23°) c.so de Gasperi – via de Marinis – piazza Umberto – via Vittorio Veneto – via Municipio – via Umberto

6° ITINERARIO (Sabato)

Via Dalmazia – corso Sonnino – viale Peucetia (da via Apulia a Medaglie d’Oro) – viale Japigia Via Bari – via Morelli e Silvati – via Leopardi – zona porto – via Grotta Regina.