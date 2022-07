Undici misure cautelari: cinque ai domiciliari, quattro all’obbligo di dimora, uno di divieto di dimora e un divieto di esercitare attività imprenditoriale. E’ questo il bilancio di una inchiesta sui concorsi nella sanità e dei centri di procreazione assistita condotta della Guardia di finanza. che questa mattina ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari personali , indagati a vario titolo per corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Nell’inchiesta sono coinvolti anche i i sindaci di Scorrano e di Otranto e altre dieci persone sono indagate.

Le cinque ordinanze di arresto sono state eseguite a carico dell’ex senatore Totò Ruggeri, Antonio Renna, il consigliere regionale Mario Romano, Massimiliano Romano ed Emanuele Maggiulli. Obbligo di dimora per il neo sindaco eletto di Scorrano, Mario Pennelli e per il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi. Divieto di svolgere attività professionale per Elio Vito Quarta, Giantommaso Zacheo e Fabio Marra. Una richiesta di sospensione è stata avanzata nei confronti del direttore generale Asl Lecce, Rodolfo Rollo.

Venti in tutto gli indagati.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.