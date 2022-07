Tragedia in provincia di Pesaro Urbino, un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare con i due figli: uno dei due, di 8 anni, risulta ancora disperso. È accaduto in particolare nella spiaggia di Gimarra, a Fano.

Per il papà dei due piccoli non c’è stato nulla da fare, mentre il bambino di 13 anni, trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, risulta in buone condizioni di salute e non necessità di ricovero in rianimazione in quanto respira in maniera autonoma. Ad intervenire, nell’immediato, i gestori di stabilimento e i bagnini, che sono riusciti a portare a riva l’uomo e il ragazzino più grande.

Attualmente sono in corso le ricerche del figlio più piccolo. Nella zona sono intervenuti mezzi navali e arei della Capitaneria di porto e Guardia Costiera con il supporto di Nuclei sub e vigili del fuoco. Sin dalle prime ore di questa mattina sulle spiagge a Fano sventolava bandiera rossa per via del mare molto agitato.

