“L’Ecdc e l’Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”.

È quanto dichiarato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha voluto sottolineare che la battaglia contro il Covid è tutt’altro che vinta. “Guai a pensare – ha aggiunto – che la battaglia contro il Covid sia vinta, è ancora in corso e dobbiamo tenere un livello di attenzione e di prudenza”. La raccomandazione alla vaccinazione è arrivata anchde dalla commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides.

“Non c’è tempo da perdere sulla nuova campagna di vaccinazione per gli over 60 e le persone vulnerabil – ha detto – invito gli Stati membri a lanciare immediatamente un secondo richiamo per tutte le persone di età superiore ai 60 anni e per tutte le persone vulnerabili, ed esorto tutti coloro che hanno diritto a farsi avanti e farsi vaccinare così da proteggere noi stessi, i nostri cari e le nostre popolazioni vulnerabili” – ha concluso.

