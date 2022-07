Revocato il divieto di balneazione a Pane e pomodoro. Una buona notizia per i bagnanti che già questa mattina hanno trovato la spiaggia libera dalle transenne. La polizia locale ha, infatti, revocato questa mattina il divieto di balneazione attivato il 9 luglio scorso, a causa del maltempo che aveva imperversato nella provincia barese già a partire da venerdì. Il forte afflusso d’acqua a terra per i temporali, come ormai accade spesso, aveva portato la Condotta Matteotti a tracimare, sversandone in mare il contenuto.

Le analisi dell’Arpa hanno riscontrato che la qualità dell’acqua è tornata alla normalità nelle ultime ore e per questo le transenne con l’avviso del divieto di balneazione sono state rimosse.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.