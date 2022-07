Tante luci e tante voci ad accompagnare la musica dei gruppo britannico The Chemical Brother che si è tenuto questa sera sul lungomare di Bari, nella rotonda via Paolo Pinto, di fronte alla Fiera del levante. Un evento molto atteso che si è tenuto nell’ambito degli appuntamenti in programma del Medimex 2022, il festival promosso da Puglia Sounds e organizzato dal Teatro pubblico pugliese con il sostegno di PugliaPromozione.

Battiti accelerati, ritmi rarefatti, lamenti elettronici e soprattutto tanta dance, capace di resistere al tempo. Simons e Tom Rowlands, in arte i Chemical Brothers sono considerati i pionieri del big beat con un repertorio di suoni e spettacolo – anche visivo – decisamente aggiornato, senza rinunciare però alle tante grandi hit che li hanno resi indimenticabili.

