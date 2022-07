La burocrazia che non ha salvato una volpe ferita. E ancora un 17enne abbandonato dagli amici in coma etilico a Rosa Marina e una banda di ladri sgominata nel Barese. Borderline24 ha raccolto la testimonianza di un turista milanese non soddisfatto dei servizi turistici del Salento e ha poi dato voce ai tanti punti di vista sul tema, di chi questa terra la vive. E ancora le nuove file in farmacia per i test da Covid e il crollo di un balcone al San Paolo, per fortuna senza feriti. Infine le notizie buone, quelle di cui nessuno parla ma di cui abbiamo tanto bisogno.

Domenica 10 luglio. Volpe salvata dalla strada: nessuno ha “potuto” curarla

Lunedì 11 luglio. A Rosa marina un 17enne è stato abbandonato in coma etilico

Martedì 12 luglio. Puglia, in manette ladri seriali di auto

Mercoledì 13 luglio. I pugliesi rispondono all’accusa sulla qualità dei servizi turistici

Giovedì 14 luglio. Aumento dei positivi anche nella nostra regione e crescono le file in farmacia

Venerdì 15 luglio. Crolla un balcone al San Paolo, nessun ferito

Sabato 16 luglio. C’è una Bari che sa donare e sa aiutare chi ne ha bisogno

