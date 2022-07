Incidente sulla statale 16, in particolare all’altezza dell’uscita per Carrassi. È accaduto poco fa. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente, due le auto coinvolte. Si registrano disagi alla circolazione, lungo la corsia in direzione Sud si cammina a passo d’uomo e ci sono file lunghissime, soprattutto a ridosso dell’uscita. Sul posto è presente l’ambulanza e la polizia municipale.

Notizia in aggiornamento…

