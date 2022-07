Il via libera all’inceneritore a Modugno. La neomamma morta cadendo dalle scale con la neonata in braccio. Dalla California a Bari per girare documentari. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 17 luglio. In contromano sulla statale, tragedia sfiorata

Lunedì 18 luglio. Tragedia a Palese, donna muore cadendo dalle scale con neonata tra le braccia

Martedì 19 luglio. Via libera all’inceneritore a Modugno, la rabbia di Decaro

Mercoledì 20 luglio. Dalla California per girare documentari e fare conoscere la città di Bari e la Puglia

Giovedì 21 luglio. La cornice di Bari vecchia raccontata dai turisti

Venerdì 22 luglio. Bari tra le 30 città percepite come le più pericolose d’Europa

Sabato 23 luglio. Puglia sul podio dei diplomati con lode

