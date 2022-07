Sono 174 i Comuni pugliesi che hanno fatto richiesta per accedere ai contributi messi in campo dalla Regione per il superamento del divario digitale, nonché la metà dei Comuni presenti sul territorio regionale. Il termine per la presentazione della domanda era il 13 luglio.

“Un ottimo risultato – ha commentato il consigliere regionale del Pd e proponente della legge, Francesco Paolicelli -. In poche settimane oltre la metà dei comuni pugliesi pugliesi hanno mostrato interesse questo significa che il tema del digital divide è sentito e soprattutto che è necessario rendere internet accessibile a tutti, senza distinzione di reddito”. La legge è stata approvata all’unanimità la scorsa estate e punta a favorire l’accesso a internet attraverso l’acquisto di dispositivi o semplicemente a favorire il pagamento della connessione. La dotazione è di 1 milione e 600mila euro per il triennio 2022-2024 di cui 800mila per la prima annualità.

“Non è ammissibile che nel 2022 vi siano famiglie a rischio di esclusione digitale. Dopo questo primo risultato valuteremo di chiedere che venga ampliata la dotazione finanziaria”, ha concluso Paolicelli.

