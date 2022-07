Ecco le condizioni in cui si trova la spiaggia di Torre Quetta a causa dei danni provocati dal maltempo. I gestori, per la giornata di oggi, ne hanno disposto la chiusura per mettere in sicurezza il lido barese. Il forte vento ha fatto a pezzi i giochi per i bambini, i cartelli stradali, sono caduti alberi e ci sono piccole imbarcazioni portate dal mare e ormai distrutte.

“Questa è Torre Quetta ieri e oggi – denuncia un gestore dei chioschi – Quando si è trattato di gettare m…a su Torre Quetta tutti in prima fila…Oggi invece nessuno parla dei danni causati dal maltempo…Eh si perchè Torre Quetta è la spiaggia dei baresi solo quando si deve fare la guerra agli imprenditori per una birra a 5 euro ( ma poi che birra e quanto grande?).Forse ci riprenderemo, forse no…. ma almeno dateci il rispetto che meritiamo”.

