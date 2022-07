I danni sono ingenti. I locali di Bari Vecchia, di corso Vittorio Emanuele e del centro si sono ritrovati con gazebo e arredi distrutti. I paravento in vetro andati in pezzi. Danni ingenti che hanno messo in ginocchio i gestori dei locali. “Se questo evento improvviso fosse accaduto alle 21 – denuncia Il gestore Gianni del Mastro – ci sarebbe stata una tragedia. Quei gazebo mobili sono pericolosi. Abbiamo recuperato a metri di distanza ombrelloni e paravento. È necessario avviare un nuovo percorso con la Sovrintendenza per delle strutture fisse uguali per tutti. Nel nome della sicurezza di tutti”.

