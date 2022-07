Il forte temporale di ieri, 30 luglio, ha provocato danni e forti allagamenti. Tra gli effetti collaterali del maltempo, c’è purtroppo anche lo sversamento in mare della fogna con la condotta Matteotti che va periodicamente in tilt.

Quindi questa mattina e almeno per le prossime 48 ore, nella spiaggia pubblica di Pane e pomodoro è scattato il divieto di balneazione e sono intervenuti gli agenti della polizia locale a transennare la battigia. Molti i turisti che hanno chiesto informazioni, sarà l’Arpa Puglia nelle prossime ore ad effettuare le rilevazioni per consentire il ritorno dei bagnanti in mare.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.