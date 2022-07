“Oggi è stato un nuovo Jovabeachparty indimenticabile. Una giornata di festa, perché JBP è la festa più incredibile al mondo”. Così Jovanotti ha commentato la prima serata di ieri a Barletta. Sul palco anche Giuliano Sangiorgi, Checco Zalone e Gianni Morandi. “Ora cerco di far scendere un po’ l’adrenalina – scrive ieri sera Jovanotti – che è a palla e recuperare le forze per essere di nuovo a tutta domani dalle 14 in spiaggia a #barletta . Grazie dal profondo del cuore. È bellissimo stare con voi”. (Foto Instagram)

