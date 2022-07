Botta e Cheddira (con la doppietta) firmano il 3 a 0 nel turno preliminare della Coppa Italia. Il Bari incassa contro il Padova la prima vittoria.

Bari di mister Mignani apre la sua stagione sportiva ospitando sul terreno dell’ ‘Arechi’ di Salerno il Padova guidato da mister Bruno Caneo in occasione del Turno Preliminare di Coppa Italia Frecciarossa ’22-’23.

Per l’esordio ufficiale di stagione il tecnico ligure, confermando il consueto 4-3-1-2, ha schierato Caprile a difesa della porta; davanti a lui Pucino a destra, Ricci a sinistra, con Di Cesare e Vicari centrali. In mediana regia affidata a Maiello, con Maita e Folorunsho mezz’ali, Botta sulla trequarti a suggerire per Antenucci e Cheddira.

Il Bari è sceso in campo con completo total black, Padova in completo rosso con bordi bianchi. (Foto SSC bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.