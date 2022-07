Alleate del cuore e della mente, oggi in tavola portiamo le noci, alimento ricco di proprietà nutritive per l’organismo. Ricche di sali minerali e con una forma molto simile a quella del cervello umano, le noci, sono indubbiamente, preziose per la salute.

Oltre a quanto citato, questo alimento, è infatti fonte preziosa di proteine vegetali e omega 3, ma non solo. Le noci, oltre alle proprietà appena citate, sono ricche di vitamine, tra queste spiccano quelle del gruppo E. Tra le altre proprietà non si può non citare la presenza di magnesio, potassio e calcio, tutti elementi importantissimi per sostenere le ossa e, soprattutto, il corretto funzionamento della mente.

Preziosa, inoltre, la presenza di grassi buoni, di cui le noci sono ricche. Queste ultime contribuiscono ad abbassare il colesterolo proteggendolo dalle infiammazioni e rendendo le noci un vero e proprio antiossidante naturale. Quest’ultima proprietà è dovuta inoltre anche alla presenza di melatonina, arginina e acido elladico. Per quanto riguarda la presenza di omega 3, di cui le noci sono ricche, le proprietà sono infine molteplici: le noci infatti sono cardio e vaso protettive contribuendo a mediare l’azione antitrombotica e antipertensiva, inoltre sono antinfiammatori naturali e fungono da neuroprotettori, fattore prezioso per le patologie neurodegenerative. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

RISO CON SPEZIE E SALSA DI NOCI

Mettete a bollire dell’acqua, successivamente versate al suo interno circa 150 grammi di noci. Lasciatele in ammollo per 5 minuti, poi scolatele e lasciatele riposare su un panno facendole asciugare con cura. A parte, mettete in ammollo delle molliche di pane nel latte. Successivamente, inserite il tutto in un frullatore aggiungendo uno spicchio di aglio, del formaggio, 40 grammi di pinoli e olio di oliva extravergine. Aggiungete formaggio spalmabile qualora la salsa non dovesse risultare cremosa. A parte fate cuocere il riso basmati, mentre in un’altra padella fare cuocere il pollo tagliato a straccetti rosolandolo con dell’olio, cipolla, zenzero e curcuma in polvere. Versate infine la salsa preparata nella padella aggiungendo il riso e mescolando con cura. Se di vostro gradimento aggiungete mezzo bicchiere di vino rosso per amalgamare ulteriormente i sapori.

PASTA AL FORNO CON NOCI, TONNO E GORGONZOLA

Iniziate mettendo a rosolare con olio extravergine di oliva dell’aglio e della cipolla tritati. Non appena dorati aggiungete circa 170 grammi di noci e dello zenzero fresco tagliato a pezzettini piccolissimi. Aggiungete poi, a fine cottura, il tonno – basteranno circa 80 grammi a testa – e il gorgonzola – in questo caso circa 100 grammi per 4 persone. Mettete a cuocere a parte la pasta, successivamente, una volta pronta, versate il tutto in una teglia da forno mescolando con cura tutti gli ingredienti. Aggiungete inoltre della scamorza affumicata tagliata a pezzettini piccolissimi, del formaggio grattugiato e in superficie, del pangrattato, irrorando con dell’olio. Infine, mettete in forno, in modalità grill, per circa 10 minuti.

