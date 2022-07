Le orecchiette con le cime di rapa hanno conquistato New York. Sono tanti i ristoranti pugliesi che hanno portato le loro tradizioni oltreoceano, riscuotendo, in alcuni casi, un notevole successo. Ed alcuni hanno allietato il palato degli americani nonostante il piatto tradizionale barese sia ben lontano dai gusti locali. Non tutti però i pugliesi sbarcati in America rispettano le tradizioni tipiche. Ma soprattutto alcuni pugliesi hanno fallito nel tentativo di portare una buona cucina all’estero.

Il piatto tipico pugliese si può gustare per esempio a Time Square, e a detta delle recensioni Tripadvisor, “è buonissimo. Calore ed atmosfera italiana – dice un americano- . Il cibo è per chi ama la cucina italiana. La pasta al dente, i calamari ben fritti, il pane e i grissini ottimi, gli gnocchi si sciolgono in bocca e per finire il vero espresso italiano. Tutto da dieci e lode”.

Situato a pochi isolati da Times Square, nel distretto dei teatri, questo grazioso ristorante pugliese, raccomandato dalla guida Michelin, per molti merita senz’altro una visita. “Il locale è informale – precisa un cliente- . L’atmosfera è calda ed accogliente. Il menù offre una buona scelta di pietanze; diverse le specialità pugliesi. Il cibo, fresco e genuino, è cucinato con cura nella sua semplicità. Le porzioni sono generose ed il rapporto qualità-prezzo è buono”.

C’è “poco di pugliese e anche poco di italiano” invece in un altro ristorante a Little Italy. Per alcuni è quasi offensivo definirlo ‘pugliese’. “Se cercate un posto con della cucina pugliese o italiana autentica, cercate altrove – chiarisce un italiano. Leggendo il menu si realizza all’istante che si tratta solo di cibo italiano americanizzato, nemmeno accettabile per gli standard americani”.

E ancora un altro pugliese sostiene come sia “terribile leggere il nome della mia regione attribuito ad un locale del genere. Ma cosa c’è di italiano qui? Hanno solamente la vetrina con scritto Puglia, per il resto il cibo è una offesa per la nostra terra”.

Non ultimo è da menzionare un ristorante pugliese a Greenpoint di una ragazza di Mola di Bari. E’ da tutti definito “ottimo”, anche se con pietanze pugliesi rivisitate per gli americani. Ma qui si possono assaporare burrate, pasta fresca, pane e focaccia.

