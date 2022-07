Hotel galleggianti, bubble hotel immersi nella natura, dimore storiche come castelli e palazzi nobiliari. Ma anche fari, vagoni di treno, bus, container e case galleggianti. In Italia ci sono hotel unici dove soggiornare, per un weekend romantico o semplicemente ‘diverso’, e per “fughe” dai ritmi monotoni della quotidianità. Sono sparsi in tutt’Italia, da nord a sud, e ce n’è per tutti i gusti. Le guide turistiche offrono davvero una ampia scelta di hotel stravaganti dove poter vivere un’esperienza unica. Tra le mete più gettonate e richieste c’ è anche la Puglia.

Ovviamente, tra gli alberghi più menzionati non possono mancare i trulli di Cisternino o di Alberobello, le grotte di Matera e la grotta Palazzese di Polignano. Nel capoluogo dei sassi, per esempio, c’è un albergo le cui stanze sono costruite nella antiche dimore rupestri patrimonio dell’Unesco e insieme ricreano un borgo vero e proprio. Ma qui sono tante le offerte suggestive. Così come è ampia la scelta di trulli ‘particolari’ dove soggiornare in estate, e non solo.

Ma queste sono le mete note ai più. Non tutti sanno però che la Puglia offre anche la possibilità di dormire sugli alberi o all’interno di una bubble room. Si può vivere una esperienza nuova per esempio ad Ostuni. Qui è possibile dormire su case sugli alberi. Si tratta di un piccolo rifugio immerso nel verde e negli ulivi secolari. Alcuni definiscono il posto come una “gemma nascosta”. Una creazione artistica ed ecologica unica, dove ascoltare il canto antico della natura. Una capanna sugli alberi costruita interamente con materiali naturali, con spazio esterno privato e piscina in legno d’abete.

Si può scegliere sia una casa su un albero sia una bubble room invece a Biccari, un piccolo paesino in provincia di Foggia. Si tratta di una mini casa pop up: alloggio temporaneo concepito e realizzato in Belgio da un team di designer e progettisti che hanno voluto dare una svolta al concetto di pernottamento nella natura.

Il comfort di una stanza di un hotel, la suggestione delle pareti e del soffitto trasparente per sentirsi completamente immersi nella natura, e una formula di turismo sostenibile, che non ha bisogno di costruire o intervenire sul paesaggio per svilupparsi. All’interno della ‘bolla’ è presente un letto matrimoniale, ma è possibile aggiungere un ulteriore posto letto per poter permettere il soggiorno anche alle famiglie con bambini. Da molti turisti viene considerata una esperienza “adrenalinica”. Si dorme guardando le stelle.

Sempre a Biccari è possibile dormire in un ‘atomo’. Considerato una nuova concezione di vivere la natura riducendo al minimo l’impatto ambientale. Il design essenziale, concepito in Italia, prende ispirazione dall’atomo, la particella indivisibile della materia che è alla base di tutto. L’ambiente interno di un atomo garantisce ai suoi abitanti un’esperienza che non ha nulla a che vedere con le classiche tende. Il pianale rigido infatti ricrea perfettamente la sensazione del pavimento di casa e questo permette di godere al meglio, anche in piedi, dei suoi 4,30mq di superficie.

