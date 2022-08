“A ferragosto non lavoro! Non perché ”ho fatto soldi “ come qualche imbecille può pensare, ma per il semplice motivo che, per assurdo, in questo periodo storico di inflazione, non trovo la giusta marginalità di guadagno. I prezzi della materia prima sono arrivati alle stelle, il pesce non si può “toccare”, frutti di mare idem, e chi più ne ha più ne metta . Sapete cosa vi dico ? …….vado a “SponZare” anch’io! “. Così lo chef barese Daniele Caldarulo su Facebook annunciando la decisione di chiudere il suo locale per Ferragosto a causa dell’alto prezzo delle materie prime.

