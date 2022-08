Un’estate caratterizzata dagli incidenti mortali in Puglia: altre vittime per le strade della regione. Ed ancora, i danni per il maltempo a Bari, l’allarme alga tossica: ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 31 luglio. Il maltempo causa danni a Bari, dai gazebo distrutti in centro alla devastazione di Torre Quetta

Lunedì 1 agosto. Torna l’allarme alga tossica in Puglia

Martedì 2 agosto. Qualità delle acque di balneazione, Puglia prima in Italia

Mercoledì 3 agosto. Pietre contro l’orchestra al San Paolo

Giovedì 4 agosto. A Bari il primo impianto pubblico per il trattamento dei rifiuti organici

Venerdì 5 agosto. Due incidenti mortali in Puglia

Sabato 6 agosto. Morta la donna investita sulle strisce a Bari

