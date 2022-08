Disagi per il maltempo a Bari, dopo la chiusura dei sottovia di via Quintino Sella, La Rotella e via Michele Cifarelli, per via degli allagamenti, scatta anche il divieto di balneazione a Pane e Pomodoro.

A comunicarlo la Polizia Locale, in seguito a comunicazione dell’Aquedotto Pugliese. Il divieto resterà in vigore fino ad esito delle analisi di campionatura di acqua marina da parte di Arpa Puglia.

Solo poche settimane fa, in seguito ad un forte temporale, era scattato nuovamente il divieto per via dello sversamento in mare della fogna con la condotta Matteotti che va periodicamente in tilt. Si tratta di una problematica nota ai cittadini che puntualmente, dopo ogni temporale, devono rinunciare a farsi il bagno nella nota spiaggia di città.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.