Sequestri di merce venduta abusivamente e multe con il telelaser. A lavoro anche a Ferragosto la polizia locale sul lungomare Trieste nei pressi della spiaggia Pane Pomodoro e sul lungomare Di Crollalanza sono stati sequestrati 158 oggetti venduti abusivamente: dai giochi per i bambini a occhiali e attrezzi per il mare.

Tredici le multe con il telelaser per superamento limiti di velocità in città (nr.8 art. 142 co.7 cds e nr. 5 art.142/co.8 cds) su lungomare Perotti, via della Costituente e via della Resistenza, via Camillo Rosalba.

