Un 31enne è annegato ieri in una piscina di una villa a Tuglie (Lecce) che aveva affittato con la sua famiglia. La vittima, Lin Zhengyi, era nata in Cina ed era residente a San Pietro Vernotico (Brindisi). Il personale del 118 intervenuto, ha tentato di rianimarlo ma poi ha dovuto constatare il decesso per annegamento. Sono intervenuti i carabinieri.

