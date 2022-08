Dopo due anni di pandemia a settembre ritorna per le vie del quartiere San Paolo la fiaccolata delle vittime della strada. Ad organizzarla il comitato Santa Rita. “Ricorderemo – spiegano Michele Genchi e Elena Rondinone in una nota – tutti coloro che a causa di incidenti stradali hanno perso la vita. La fiaccolata partirà dalla parrocchia Madre Della Divina Provvidenza per le vie del quartiere fino al giardino di Santa Rita, in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni dove ci sarà un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della strada”.

