C’è anche Molfetta, oltre alla zona dell’ex spiaggia Il trullo sul lungomare di Bari, tra i litorali a rischio a causa dell’alga tossica. A confermarlo sono i dati diffusi dall’Arpa e che si riferiscono al monitoraggio dell’ultima settimana. Come le settimane precedenti l’ex spiaggia barese resta a rischio per quanti volessero fare un il bagno o esporsi al sole in quel punto del lungomare. L’alga tossica sta creando non pochi problemi. I sintomi, sia chiaro, non sono severi ma molto fastidiosi e degenerano spesso in febbre alta che scende, però, nel giro di 24 ore. Altri sintomi frequenti sono raffreddore e tosse.

