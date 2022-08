Don Biagio ha guidato la parrocchia di San Marco nel rione Japigia per 29 anni e la decisione dell’arcivescovo , monsignor Giuseppe Satriano, di trasferirlo a Triggiano non è piaciuta all’intera comunità. A San Marco arriverà don Felice Iacobellis.

“Don Felice è un prete che ha tanta energia e insieme farete passi giganteschi. Per giunta è di Gioia del colle – scrive don Biagio in un messaggio di addio alla comunità – Con voi ringrazio il Signore per i ventinove anni trascorsi insieme. Alla scuola di San Marco abbiamo seguito il Cristo figlio di Dio, avendo come spina dorsale l’anno liturgico e crescendo nel cammino ecclesiale con la consapevolezza di appartenere a tutta la Chiesa di Gesù. A tutti dono il mio grazie: a voi laici (adulti, giovani, ragazzi, piccoli), ai sacerdoti che come collaboratori si sono avvicendati in questi anni, al compianto diacono Vincenzo Gramegna e a tanti laici che dal cielo ci proteggono. Il mio grazie alle autorità civili e militari con le quali abbiamo sempre collaborato. Con tutti, nelle diversità, donateci dal progetto di Dio, abbiamo costruito una comunità accogliente e dinamica”.