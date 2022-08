I mercati di piazza Balenzano e di San Girolamo continuano a restare vuoti. Sono infatti state solo 14, su 151 box messi a bando, le richieste per l’assegnazione di un locale in uno dei mercati cittadini. L’avviso pubblico del Comune metteva a disposizione 151 box vuoti nella città di Bari, distribuiti tra i mercati di “Santa Chiara”, “Madonna del Carmelo” in corso Mazzini, “San Girolamo” in strada San Girolamo, “Sant’Antonio” in piazza Balenzano, “San Pio da Pietralcina” in via Caldarola, “Santa Scolastica” in via G. Modugno, “San Marcello” in via Fortunato e “Fiori e Ceri” presso il cimitero di Bari, ingresso via Tommaso Fiore.

Dei 151 box ben 56 si trovano nel mercato di Sant’Antonio, una struttura che si è andata sempre più svuotando con il passare degli anni. Stesso scenario per San Girolamo. Le uniche richieste invece arrivate riguardano tre box per Santa Chiara, 6 per Santa Scolastica, due per Madonna del Carmelo, 1 per San Pio e due domande presentate con documentazione mancante. Di queste ne sono state accettate solo 10: esclusa una di San Pio e una di Madonna del Carmelo e ovviamente le due senza abbastanza documentazione.

Dal bando sono stati esclusi i mercati di Carbonara e della Manifattura che saranno interessati nei prossimi mesi da importanti lavori di riqualificazione.

