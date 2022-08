Un bimbo di tre anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di pistola probabilmente sparato da una guardia giurata. E’ successo ieri notte a Cortefranca, in provincia di Brescia. Il piccolo si trovava dentro casa e ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Bergamo. L’uomo è stato immediatamente fermato dai Carabinieri della Compagnia di Chairi, che lo hanno portato in caserma per interrogarlo. Non è ancora chiaro il motivo del gesto. L’uomo avrebbe cominciato a sparare in aria, ma un colpo ha raggiunto il piccolo che giocava davanti alla finestra della sua casa.

