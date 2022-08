Alla fine, quasi a metà agosto, è arrivato anche il terzo food truck a Pane e pomodoro previsto dal bando del Comune. In realtà la struttura era stata già montata qualche settimana fa ma non era coerente con i parametri definiti dal Comune. L’amministrazione aveva quindi intimato di rimuoverla e sostituirla con una adatta, pena la rescissione del contratto.

In tempo per Ferragosto l’offerta su Pane e pomodoro è stata completata. I tre food truck sono stati previsti dal Comune per sopperire alla mancanza di un punto ristoro nella spiaggia più frequentata dai baresi, dopo la chiusura del bar centrale.

